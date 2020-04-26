全世界都在問 金正恩在哪裡？

就在盛傳北韓最高領導人金正恩已病逝之際，衛星照顯示，一列可能是他專用的列車出現在港都元山（Wonsan）。

綜合路透等外電報導，華府智庫「北緯38度」（38 North）周六指出，4月21和23日這列火車停在元山專供金家的領袖火車站（leadership station）。不過目前無法證實，金正恩究竟在不在元山。

「列車的出現無法證明北韓領導人的去向，或顯示任何有關他健康的跡象，」北緯38度說，「但這確實賦予有關金正恩在東部海岸精華區的報導相當的份量。」

就在盛傳北韓最高領導人金正恩過世之際，港都元山出現了疑似他的專用列車。（路透）

北京派出包括醫療專家在內的團隊赴北韓

由於他4月15日沒有出席祖父金日成的誕辰紀念，也是北韓最重要節日之一的「太陽節」，而這是前所未見的，令各方高度關注他的健康狀況。

除了死訊外，也傳出他成為植物人的消息。日本《週刊現代》引述一名中方醫務人員的話說，金正恩在鄉間視察時，突然心臟病發，因此急召中方專家緊急動「心臟支架手術」。不過，他等不及解放軍301醫院的醫生趕來，以致北韓醫生只得動緊急手術。然而，由於手術失誤，原本約1分鐘內可完成的手術，最後卻用了8分鐘，結果金正恩成了植物人。

(中時電子報)