Google 今 (9) 日公布台灣 2020 年度搜尋排行榜 (Year in Search)，回顧過去一年搜尋量快速竄升的關鍵字，也等於揭曉台灣網友在2020年間最關心的議題！今年受到 COVID-19 疫情爆發、國內外大選等重大事件影響，全球政治、疫情議題引起台灣網友廣泛且高度的關切，「美國總統大選」及「武漢肺炎」分別獲得關鍵字總榜及快速竄升議題的第一、 二名，其衍生的關鍵字亦在不同類別排行榜中皆佔有不少席次，且橫跨範圍和集中程度都有比往年更勝之勢，甚至在網友多用來搜尋解答的「如何」、「怎麼」及首度公布的「什麼」關鍵字排行榜中，也不乏政治、疫情相關主題的討論。

2020 年全球政經局勢受矚目 年度關鍵字:「美國總統大選」

今年排行榜總榜反映出台灣網友關心全球政經局勢，「美國總統大選」成為年度快速 竄升關鍵字第一名，「川普」亦名列第九，並登上快速竄升人物排行榜第一名。而 COVID-19 疫情持續影響至今，無疑是今年最受關注的焦點之一，除了「武漢肺炎」 獲得總榜第二名外，各級政府機關隨之推出的經濟振興方案，如「動滋券」、「藝 FUN 券」也分佔第三、六名。此外戲劇仍是台灣網友搜尋的一大重點，韓劇「愛的迫降」與「夫妻的世界」分別以新穎題材及刺激的劇情創造話題，而陸劇「以家人之名」則以無血緣關係的家人彼此扶持為主軸，溫馨、療癒的劇情也掀起一股追劇熱。

Google 2020年快速竄升關鍵字榜單。（Google提供／黃慧雯台北傳真）

疫情延伸議題關注度高 「威力彩開獎」與「日環食」引發討論熱潮

除台灣與美國大選外，疫情及延伸的防疫、振興措施如「口罩預購」、「安心旅遊補 助」及「勞工紓困貸款」等，可說是大家今年特別關切的重點；而在疫情嚴峻期間， 停靠日本並引起全球關注的「鑽石公主號群聚感染事件」，也成為網友們搜尋的焦點 之一。此外，今年幾項重大的民生、天文話題亦榜上有名，包含七月時威力彩頭獎獎金一度累積突破 30 億，引發民眾投注熱潮，讓「威力彩開獎」登上快速竄升議題第三 名；六月時難得一見的天文現象「日環食」，由於在台灣要到西元 2215 年才能再次觀測到同樣的現象，因此引起民眾觀日風潮並帶動搜尋，成為快速竄升議題第六 名。

Google 2020年快速竄升議題榜單。（Google提供／黃慧雯台北傳真）

總統、立委選舉及疫情相關政策引發熱議 帶動政治人物搜尋熱度

今年適逢台灣總統、立委選舉與美國總統大選，加上 COVID-19 持續蔓延，政府機關 釋出之配套措施及政策關注度高，進而帶動相關政治人物搜尋熱度，也使得快速竄升 人物與政治人物榜單重複性比以往都來得高，共有七名政治人物同時登上雙榜。第十 屆立委選舉候選人如「吳怡農」、「蔡宜芳」及「陳柏惟」皆上榜，而行政院政務委 員「唐鳳」、衛福部長「陳時中」則因協助推動防疫有成，也成為台灣網友熱烈討論 的話題人物。此外，榜單亦顯示台灣網友對國際政治局勢的關心，除了美國總統候選 人「川普」和「拜登」外，北韓領導人「金正恩」的動向也受到網友熱切關注。

Google 2020年快速竄升人物榜單與快速竄升政治人物榜單。（Google提供／黃慧雯台北傳真）

「如何」、「怎麼」關鍵字反映台灣人關心防疫資訊及振興補助實施辦法

疫情下各級政府機關推動的振興及補助政策受到矚目，包含振興三倍券、紓困補助、 動滋券、藝 FUN 券和農遊券的申請方式或用法皆引起網友熱搜;而防疫相關的口罩購 買、酒精稀釋方法等，也是網友們特別想獲取進一步資訊的主題。此外，榜單中亦可 看出台灣網友習慣透過「如何」、「怎麼」關鍵字，搜尋各式各樣疑難雜症的相關資 訊，從民生話題如「牌照稅逾期如何繳納」及「如何報稅」、民間習俗的「地基主要 怎麼拜」，到因應時事而生的「如何撒嬌」、「甍怎麼唸」等另類問題也紛紛上榜。

Google 2020年快速竄升「如何」關鍵字榜單、快速竄升「怎麼」關鍵字榜單。（Google提供／黃慧雯台北傳真）

快速竄升「什麼」關鍵字反映流行話題 「像極了愛情什麼梗」奪得冠軍

本次首度公開的快速竄升「什麼」關鍵字排行榜中，則可看出今年許多不同面向的焦 點事物以及網友熱議的流行話題。例如從社群發酵的「像極了愛情」，不僅引發仿寫 作熱潮，也引起許多網友好奇，讓「像極了愛情什麼梗」因而登上排行榜第一名。另 外由韓國節目介紹，源自澳門的「400 次咖啡」，因其容易取得的材料及富有挑戰性 的做法，在社群上掀起一陣製作 400 次咖啡的挑戰風潮並帶動熱搜。

Google 2020年快速竄升「什麼」關鍵字榜單。（Google提供／黃慧雯台北傳真）

台灣電影表現亮眼 四部國片登上年度快速竄升電影榜單

日本漫畫改編電影「鬼滅之刃劇場版無限列車篇」除了在日本打破多項影史紀錄外， 在台上映三天便突破億元票房;而「天能」以複雜的物理學及時間概念來構建故事基 底，燒腦劇情引發網友大量討論，兩者分佔電影榜單第一、二名。去年曾上榜的韓國 電影「寄生上流」，今年二月奪得奧斯卡金像獎多項大獎，讓搜尋熱度不減，一舉拿 下第三名。此外，今年國片票房與獎項上皆表現亮眼，包括在金馬獎獲得佳績的「刻 在你心底的名字」和「孤味」，以及 「可不可以你也剛好喜歡我」和「怪胎」在內， 共有四部台灣電影上榜，是近年來快速竄升電影排行榜中難得的盛況。

Google 2020年快速竄升電影榜單、快速竄升戲劇榜單。（Google提供／黃慧雯台北傳真）

Google 指出，他們所公布的台灣 2020 年搜尋排行榜是依照 2020 年期間搜尋量暴增幅度所進行的排名，採計時間範圍為去年 12 月至今年 11 月底。除了年度搜尋排行榜公布的搜尋趨勢外，Google 更利用不同工具，為用戶提供全球、 各地區、過去及目前搜尋趨勢的洞察。Google 年度搜尋排行榜工具以不記名及集體方 式蒐集個別搜尋查詢在某段時期的數目，因此不會辨識任何個別用戶的身份。

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