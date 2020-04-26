美國有線電視新聞網（CNN）日前報導，北韓最高領導人金正恩接受心血管手術後「病危」，日媒24日再報導，金正恩已成植物人。金正恩身體狀況引發國際關注，中華戰略學會研究員張競指出，若金正恩真的狀況危急，美韓將會有動作。

張競在臉書分享對於朝鮮半島軍事作為看法，表示美韓依據共同防禦北韓入侵作戰想定，發展出第5027號（OPLAN 5027）作戰計畫，這是完整作戰計畫，美韓年度聯合軍事演習，就是逐步驗證與修訂該計畫各個細節，而第5029號作戰計畫，則是因應北韓政情不穩之應變行動。

南韓堅稱該作戰計畫只發展到綱要計畫（CONPLAN: Concept Plan）程度，連基本計畫（Basic Plan）層次都不到，定位到第5029號作戰計畫實在太膨風，但美國卻堅稱早就完成整個詳細計畫。雙方說法不同，張競認為，衡情論理，第5029號作戰計畫任務指向範圍如此之廣，顯然南韓說法比較可信。

假若金正恩真是身體狀況危急，張競指出，美韓雙方顯然會立刻啟動「緊急計劃作為」，趕快發展出因應當前情勢之應變作戰計畫，不論採取攻勢或採守勢，整個作戰指導必然要依據政治指導，所以川普會與文正寅積極通聯，兩國外交與國防兩位首長，更要密切協商，才能建立共識達共同政治指導，軍事參謀體系才可能發展確實可用之作戰計畫。

(中時電子報)