由於新冠病毒的潛伏期與症狀變化多端，普遍篩檢已經在全球逐步形成共識，但問題在於病毒篩檢試劑供應與經費都受限。美國目前疫情非常嚴重，五角大廈已決首先將普篩重點放在國家安全防衛最關鍵的軍人身上，包括核武部隊與即將部署的航空母艦，人數將從目前每天7000人次擴大為每天60000次，預計在夏季完成所有軍事人員的普篩。

據《美國之音》報導，美軍首先進行病毒篩檢的是對國家安全最重要職責的人員，包括操作國家核力量的男性和女性、部份反恐部隊，以及即將部署的航空母艦人員。將病毒檢測由每日7000人擴大至60000人之後，預計今夏可以全部完成篩檢，將無症狀感染人員全部找出來。

報導說，由於試劑供應緊張，迫使五角大樓採取分階段的方法，包括將前往太平洋的米茲號航母（USS Nimitz）人員先進行普篩，以避免重蹈羅斯福號航母(USS Roosevelt)病毒肆虐的覆轍。上週五，美海軍又披露另一艘艦艇吉德號（USS Kidd）上爆發疫情。美國防部長埃斯珀（Mark Esper）最近批准了這項分階段測試方法。

報導說，許多病毒攜帶者沒有症狀，但有傳染能力，原本只有出現症狀才進行篩檢，現在為保護軍方最重要的任務，因此試劑的分配也要注意不能耗盡平民中高危群體的需求，包括養老院的老人和在抗擊病毒前線的醫療保健專業人員。

第一梯隊的美軍本月將接受病毒篩檢，然後是5月和6月的第二優先部隊：敘利亞、伊拉克和阿富汗等戰區的部隊。下一步將是那些部署在戰區以外的國家，比如在歐洲的軍隊和海上艦艇上的人員，以及那些從海外部署返回美國的人員。

報導指出，目前至少3900名美軍檢測呈陽性，其中包括來自羅斯福號航母的850多人。由於軍人比一般的美國人口更健康、更年輕，被認為比較能對抗病毒。而到目前為止，只有2名美軍死於新冠肺炎。

(中時電子報)