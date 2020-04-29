繼精神科醫師鄧惠文評論羅志祥（小豬）、周揚青事件逆風發文，反遭起底黑歷史，乾脆關閉臉書圖清淨之後，兩性作家兼陳水扁時期總統府國策顧問黃越綏，也因為在臉書直言：「就算小豬是渣男或媽寶，也是周揚青識人不清而自願為愛付出長達九年的後果，又怪得了誰呢？」惹爭議。

黃越綏認為果然「惹熊惹虎呣通惹著赤查某」，豬揚戀沒有正式法律婚姻約束，小豬劈腿只能說是感情不忠，但也不到姦夫淫婦不道德地步，有公審定罪必要？她更直言：「就算小豬是渣男或媽寶，也是周揚青識人不清而自願為愛付出長達九年的後果，又怪得了誰呢？」指周揚青刻意牽扯其他女人，尿意味太濃反而少了正當性。

只是黃越綏這篇評論文，並未如往常一面倒地引發網友喝采，反而被轟「別再跟人家說妳是兩性專家，真的對妳印象差到爆，一個愛搞意識形態的人，無法讓人尊敬」、「拜託收起你這種自以為是的虛偽」，但黃越綏對批評網友都只有老話一句，慢走不送！

(中時電子報)