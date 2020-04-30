5月報稅季即將到來，玉山銀行提醒，今年綜合所得稅申報，應注意四大新制，同時注意政府因應新型冠狀肺炎(COVID-19)疫情所提出的特別措施。

四大新制包含，第1項為薪資扣除額擇一擇優減除；第2項為長照特別扣除額啟用，符合條件者每人可享12萬元扣除額；第3項為基本生活費調高，從原先的17.1萬調高至17.5萬；第4項為今年開始同性配偶可選擇是否合併申報。此外，注意事項為財政部考量納稅義務人可能因新型冠狀肺炎疫情影響，無法於法定期間內完成申報繳納稅捐，主動延長使用牌照稅、房屋稅、綜所稅、營所稅申報繳納期間，各類稅目延長期間略有不同，如營所稅及綜所稅全面延長至6月底申報。而納稅義務人若受疫情影響無法如期完稅者，則可於規定期間向稅捐稽徵機關提出申請延長或分期繳納，最長得延期一年或分期三年完稅。

玉山銀行建議，除要瞭解各項新制外，亦可諮詢信賴的金融機構，瞭解報稅重點，同時掌握最新資訊。玉山銀行稅務專家團隊，於新制發布後第一時間，即主動提醒財富管理顧客並提供稅務資訊。以今年報稅4大新制為例，第1點所提到的擇優減除，是指民眾可選擇核實減除薪資費用，或選擇使用薪資所得特別扣除額，從薪資所得中定額扣除20萬元。若選擇薪資所得核實減除者，可針對因職業需要的特殊服裝治裝費、進修訓練費、職業工具支出共三項進行核實減除，但需注意每項減除額最多為全年薪資3%，如年度薪資所得總額100萬的民眾，針對上述三項核實減除項目，每項額度為3萬，共計9萬。

近期因疫情影響，整體經濟較為動盪，此時更應審視自身整體理財、稅務等多面向規劃是否需要因應調整。玉山銀行稅務專家團隊，不僅有台灣及美國會計師等專業資格，更具境內外股權、不動產、信託、保險規劃等專業能力，除可提供顧客諮詢，也可擔任顧客與外部專業人士的橋樑，以個人、家族及公司的需求為出發，提供完整資產規劃建議。

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