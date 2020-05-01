西屯區惠來厝段104-7地號為國防部土地，地上約20坪建物，目前為惠來里臨時里活動中心。（盧金足攝）

台中市府將朝向活動中心、親子中心及托嬰、托幼、托老等多元服務目標努力，營造「老有所托、幼有所養」的友善環境，嘉惠市民。（盧金足攝）

台中市西屯區惠來厝段104-7地號為國防部土地，地上約20坪建物作為惠來里臨時里活動中心，隨著惠來里人口數增加，出現空間不足等不足，民政局長吳世瑋1日與立委楊瓊瓔服務處、市議員楊正中、軍方人員到惠來厝段104-7地號現勘，國防部同意無償撥用，希望市府相關單位討論、完善規畫，提供里民最好的活動空間與服務。

吳世瑋今日會同立法委員楊瓊瓔服務處執行長洪柳益、楊正中、西屯區長陳寶雲、惠來里長廖慶麟及軍方人員前往惠來厝段104-7地號現勘。

吳世瑋指出，惠來里人口數將近2萬人，但只有這20坪大的活動中心可供使用，為讓里民有更多活動空間，市府希望國防部能將這塊土地交給市府利用，獲國防部同意無償撥用，將隨即提出撥用申請，未來將朝多功能使用方向規劃，提供民眾更多服務。

陸軍十軍團眷服組中校參謀官陳震宇指出，該土地於2009年時已規畫為社教用地，請市府討論後，由相關單位向國防部提出撥用申請，國防部將依規受理並辦理後續無償撥用事宜。

洪柳益指出，立法委員楊瓊瓔服務處洪執行長說，此土地近150坪，多年來地上物僅作為惠來里臨時活動中心，未能將整片土地完善規劃利用，感謝國防部同意無償撥用，希望市府相關單位好好討論、完善規畫，提供里民最好的活動空間與服務。

楊正中強調，惠來里是全市第一大里，計有7687戶，人口密集，此活動中心是里民目前唯一可使用的公共空間，既然國防部已同意無償撥用土地給市府，請市府整合協調相關單位，向中央爭取補助經費，朝向活動中心、親子中心及托嬰、托幼、托老等多元服務目標努力，營造「老有所托、幼有所養」的友善環境，嘉惠市民。

(中時 )