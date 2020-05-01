國安局長邱國正日前接受質詢時透露，金正恩確實生病了！後來又澄清說，「這個是公情」「那就變成我生病了，那就很麻煩了」。國安局長爆金正恩的現況，退將于北辰直指，這問題大條了！

于北辰在政論節目《平論無雙》指出，這次邱國正局長真的不應該，全世界任何官員都沒有人正式評論金正恩的狀況，連美國總統川普都不敢，台灣這回搶到第一了，官方正式官員發表金正恩的狀況，這問題非常大。

于北辰點出，邱國正的身分是國安局長，不能隨便發表這種言論，即使知道也不能說，因為他有保密條款，沒有經過最高元首總統的同意，是不能說的，若真要說，為何不是蔡英文總統說，而是邱國正說，這一點邱國正真的失職了。他也不應該在國會殿堂說，甚至私下也要謹言慎行，這件事不能講，因為會在國際上掀起軒然大波。

于北辰表示，國安局長邱國正證實金正恩生病了，那是多麼嚴重的事，不但會造成國家的問題，還會造成這些情報員的安危，若被追查到是誰，布置幾十年的情報路線恐被滅掉。因此情報首長在立法院真的要謹言慎行，連開玩笑的話都不能講，邱國正事後雖說，可能他自己生病了，應是覺得自己失職失言了，想要收回，但話是收不回來了。所以國安局長真的要謹言慎行，不要陷國家於危難。

(中時電子報)