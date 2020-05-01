台灣防疫成果備受國際肯定，民眾看好中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中參選台北市長。資深媒體人韋安表示，陳時中若選市長，要小心點！因過防疫這關容易，但他若選市長，將面臨綠營各種勢力的角力，恐怕會很辛苦。
韋安在臉書表示，輿論和民意都蠻看好陳時中選台北市長，但未來真的很難說。陳時中作為防疫總指揮，他帶領的抗疫團隊，表現算是可圈可點。而台灣的醫界雖然熱血政治，但畢竟都是「科學人」，比較單純。
韋安指出，若陳時中真的跨足到純政治領域，將面臨綠營政客的挑戰和競爭，那些人可是「大鯊魚」。現在就已經有綠委開炮，説防疫過頭害慘經濟。因此陳時中過防疫這關容易，是否能過綠營各種勢力的角力，恐怕會很辛苦。
網友回應說：「綠營的人希望陳時中做牛做馬做好防疫幫他們拉選票，應該不會希望他來跟自己搶選票吧？」、「選總統比較快？ 」
文章來源：韋安臉書
(中時電子報)
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