美情資：陸故意隱瞞疫情 偷偷囤醫療物資 11:352020/05/04 中時電子報 吳映璠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 誰該為新冠肺炎全球大流行負責？美國再劍指北京。美國國土安全部出具的最新情資報告顯示，大陸1月初就刻意隱匿新冠肺炎疫情的嚴重程度，同一時間卻大幅度增加從國外進口口罩、手套等醫療物資。 美聯社報導，美國國土安全部1日發布4頁情資報告，指出大陸官方1月初就刻意隱瞞新冠肺炎大流行的嚴重程度，在淡化疫情嚴重性的同時，北京卻增加進口醫療物資、降低醫療器材出口。報告陳述，北京企圖用「否認有出口限制、混淆、甚至是延後公布貿易數據」等方式「掩蓋」此舉。 (中時電子報) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #全球 #美國 #大陸 #國土安全部 #隱瞞 #疫情 #囤 #醫療物資 #口罩 #報告 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎難捉摸 永久嗅覺喪失 失能險有賠 04:102020/04/30 投資理財 搶救23天 新冠肺炎母女檔脫險 01:122020/04/30 高雄屏東澎 金山分局裝設紫外線殺菌燈 對抗新冠肺炎 07:212020/04/30 生活 新冠肺炎打工族受創 台少盟調查：逾4成青少年受衝擊 11:252020/04/30 生活 指揮中心證實：台駐法人員確診新冠肺炎 14:312020/04/30 生活 因應新冠肺炎 資誠：企業應訂做數位工具 14:472020/04/30 財經 白宮發行新冠肺炎紀念幣？誤會一場 16:512020/04/30 國際 新冠肺炎》俄羅斯總理證實確診 其職務由第一副總理暫代 02:432020/05/01 國際 反病毒起源陰謀論！陸官媒「十問」逼問華府 10:342020/05/02 國際 彰化基督教醫院提供特定民眾自費檢驗新冠肺炎 12:142020/05/03 生活 國際熱門新聞 事實難下嚥 梅根下重手與凱特決裂 - 國際 南北韓邊界交火 美回應了 - 國際 洛杉磯找新家 梅根哈利犯了大錯 - 國際 一年毒死50人！巨大亞洲殺人蜂入侵美國 - 國際 梅根心碎 哈利無意久待洛杉磯 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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