誰該為新冠肺炎全球大流行負責？美國再劍指北京。美國國土安全部出具的最新情資報告顯示，大陸1月初就刻意隱匿新冠肺炎疫情的嚴重程度，同一時間卻大幅度增加從國外進口口罩、手套等醫療物資。

美聯社報導，美國國土安全部1日發布4頁情資報告，指出大陸官方1月初就刻意隱瞞新冠肺炎大流行的嚴重程度，在淡化疫情嚴重性的同時，北京卻增加進口醫療物資、降低醫療器材出口。報告陳述，北京企圖用「否認有出口限制、混淆、甚至是延後公布貿易數據」等方式「掩蓋」此舉。

(中時電子報)