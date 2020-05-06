美國總統川普堅持不戴口罩，就連視察N95口罩工廠，也只願意戴護目鏡，不願戴口罩。
美國總統川普怎麼樣也不願戴口罩，路透社報導，川普5日視察亞利桑那州（Arizona）漢威聯合公司（Honeywell International Inc.）一間新建N95口罩工廠時，無視現場工作人員全部戴著口罩，以及廠房內「請戴口罩」的標語，只著護目鏡就逕自走了進去。
除了川普，陪同他參觀的漢威聯合公司執行長Darius Adamczyk、白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）等人也都未戴口罩。
新冠肺炎疫情蔓延全球，聯邦政府自4月初開始鼓勵美國民眾戴口罩出門，第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）也以身作則，在推特上公布自己戴口罩的照片，川普當時曾稱，梅蘭妮亞喜歡戴口罩的構想，更首度鬆口，如果必要的話，他會戴上口罩，不過至今大眾從未在公開場合中看到川普戴口罩。
(中時電子報)
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