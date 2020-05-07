新冠肺炎疫情延燒，今天(7日)指揮宣布台灣新增一名境外移入案例，確診者為一名外籍航空空服員，3月出差到卡達後染疫，在當地治療後於4月8日痊癒，返台後檢驗陰性，卻又於今天確診，對此指揮中心召集人張上淳也做出回應。

由於該名個案3月就確診，4月接受治療出院後，返台檢驗也呈陰性，卻因2天後出現腹瀉，再次檢驗呈現陽性，確認二度確診。對此指揮官陳時中表示，卡達當地應該是採取二採陰後自主隔離14天政策，但不少復陽案例讓人擔憂，所以台灣才會採取更嚴格的三採陰。

張上淳補充說明，表示此案也呼應了國內外曾出現的復陽案例，新冠病毒相當狡猾，檢驗時常發現會「陰陽交錯」狀況，張表示該個案可能長時間落在陰陰陽陽情況，而在卡達與返台篩檢時正好都處於陰性時刻，後來才驗出弱陽性，與其他案例吻合。

指揮中心發言人莊人祥也表示，案440返台後已經屬於疾病後期，傳染的可能性偏低。

(中時電子報)