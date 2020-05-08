受新冠疫情影響，許多業主實施減班休息措施，勞動部今(8)日公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位，計1047家，實施人數1.9萬人，與上周(1)資料相比，減班休息事業單位和人數均有增加，事業單位新增125家，減班休息增加160人。

根據勞動部最新減班休息統計資料，有1047家事業單位、1.9萬人正處減班休息，以台北市6192人及新北市3080人占多數，以影響人數來看，製造業受影響最大，減班休息人數遠高於其他行業別，計有家數210家7247人，約佔所有減班休息人數比例38％。

以事業單位比例來看，批發及零售業事業單位數最多，計有294家事業單位實施減班休息，3677人受到影響，與上周相比增加49家，32人。

勞動條件及就業平等司副司長黃維琛表示，本次事業單位家數新增125家，人數新增160人，多數事業單位之實施人數在50人以下，其中批發及零售業事業單位佔多數，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休5日至8日。

黃維琛說，值得注意的是住宿餐飲業較上周減少10家、354人，應是改採經濟部或交通部方面的的紓困，條件是事業單位不得實施減班休息制度，因此有減少趨勢。

(中時 )