蔡英文總統今宣布邀請蘇貞昌續任閣揆，新北市長侯友宜8日受訪時指出，中央最重要行政推動要靠行政院長，地方最重要的要靠市長帶團隊往前走，不管誰當院長，他一定把自己角色做好，跟中央一起拚市政，共同攜手合作，為中華民國努力，把新北市政做好。

另蘇貞昌因紓困政策向社會大眾道歉，侯友宜也說，院長是好意疼惜艱苦人，希望盡快把急難紓困給所有民眾，過程難免有疏漏，但地方看到問題，也要勇敢承接，中央、地方並肩作戰，趕快將紓困金發給給辛苦市民。

侯友宜說，這兩天經中央不斷調整步伐，收案速度也快很多，新北前兩天收了7000多案，今天也會是滿滿人潮，現在最重要要把防疫、社交距離做好，收件速度加快，也盡快轉送中央審核。

至於先前中央計算有18萬人符合資格，侯友宜也說，如果中央可以直接透過電腦勾稽，直接發到辛苦人手中或存簿，雖然可能無法百分百無誤，但其實「無關緊要」，差一點沒關係，不要跟艱苦人斤斤計較。

(中時 )