實在很離譜！高雄一名單親爸爸帶著3歲女兒住在一間套房裡，因房租欠繳多時，催告時間到，請鎖匠開門後，屋內驚人景象曝光，父女倆人落跑搞消失。

走進屋內滿地全是垃圾，畫面相當驚人。(照片/翻攝《爆廢公社》)

據了解，高雄這名年約40歲左右的單親爸爸，一年多前帶著約3歲女兒，住在高雄楠梓區高雄大學附租屋套房，因多次欠繳租金，傳訊、打電話、貼上紙條都不理，直到了催告時間，請鎖匠來開門，才發現屋內景象怵目驚心。走進屋內，以為來到垃圾場，房間滿地全是垃圾，牆壁櫃上擺滿喝完飲料罐，床邊有座垃圾山，令人驚為天人，就連廁所牆壁角落、洗手台內，不要的垃圾塞好塞滿，實在讓人難以想像，這樣髒亂無比的生活環境，還能夠住的下去。

牆壁櫃上擺滿喝完飲料罐。(照片/曾先生提供)

代租代管公司管理員曾先生接受《中時電子報》訪問表示「兩個月沒繳房租了，打電話、傳訊都不理，才會請鎖匠來強制開門，眼前看到就是這個景象，附近鄰居時常聞到惡臭味，甚至有果蠅飛出來，投訴多次都沒有改善。」

廁所內，牆壁角落、洗手台內全是不要的垃圾。(照片/翻攝《爆廢公社》)

滿屋堆積如山的垃圾，單親爸帶著女兒落跑搞消失，留下爛攤子、拍拍屁股走人。曾先生無奈表示「目前花8000元找清潔公司來打掃，目前帶走20包垃圾，連同清潔費、房內家具、電器等，損失至少10多萬元。」

屋外桌上滿是果蠅。(照片/曾先生 提供)

(中時電子報)