美國智庫戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies，CSIS）發表預測報告指出，因新型冠狀病毒肺炎疫情影響，中國大陸實際履行第一階段與美國貿易協定的採購數額，將遠遠不能達到協議要求的目標。

美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）引述CSIS報告指出，2020年美國對大陸僅能實現600億美元的出口額，比協議訂定的1866億美元大幅縮水。雙方於今年1月15簽署的協議規定，在2021年前，以2017年最高點為基數，連續兩年遞增，達到2021年總數2000 億美元的對美採購額。

CSIS高級顧問、主管中國經濟商務研究的理事會主席史考特．甘迺迪（Scott Kennedy）在5月8日發表的報告中還提到，此一預測無疑是最壞的情況，因為隨著經濟的復蘇，大陸在今年晚些時候對美國商品的購買可能會增加，但是任何增加仍然「不會改變總體趨勢，只會有些微調整」。

史考特．甘迺迪認為，雙方簽署貿易協定時，在目標額制定上本就不切實際，只是一些好看的數字。新冠疫情會將這份協定目標的不切實際的部份戳穿，讓協議成為「不可能的任務」。

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文章來源：China’s purchases of US goods will fall way short of ‘phase one’ trade deal due to the coronavirus, says think tank

(中時電子報)

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