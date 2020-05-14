4月才被發現的彗星「SWAN」要來了，目前它正進行約1萬年一次造訪內太陽系的旅程，預計5月底至6月初，人類用肉眼就看的見。

綜合福斯新聞（Fox News）、富比世（Forbes）報導，彗星目前正進行11,597年才一次的內太陽系造訪之旅，美國國家航空暨太空總署（NASA）昨（13）日在官網公告「SWAN」的行程，昨日是它最接近地球的日子，距離地球約5,300萬英里，它將在5月27日最靠近太陽。

根據報導，5月底至6月初人類將可用肉眼看見「SWAN」。

NASA指出，即便難以預測「SWAN」接近太陽後會否受到太陽影響而分裂，科學家仍期待「SWAN」未來幾周仍能維持它的亮度。

「SWAN」是在4月由澳洲業餘天文學家馬蒂亞佐（Michael Mattiazzo）根據NASA的太陽和日磁層探測衛星（Solar and Heliospheric Observatory，SOHO）蒐集到的數據所發現。

文章來源：Amateur astronomer used NASA satellite data to discover new comet
文章來源：The Truth About Comet Swan, Today At Its Closest To Us. Will This Snowball Put On A Bright Show?

(中時電子報)

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