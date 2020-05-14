4月才被發現的彗星「SWAN」要來了，目前它正進行約1萬年一次造訪內太陽系的旅程，預計5月底至6月初，人類用肉眼就看的見。

綜合福斯新聞（Fox News）、富比世（Forbes）報導，彗星目前正進行11,597年才一次的內太陽系造訪之旅，美國國家航空暨太空總署（NASA）昨（13）日在官網公告「SWAN」的行程，昨日是它最接近地球的日子，距離地球約5,300萬英里，它將在5月27日最靠近太陽。

根據報導，5月底至6月初人類將可用肉眼看見「SWAN」。

NASA指出，即便難以預測「SWAN」接近太陽後會否受到太陽影響而分裂，科學家仍期待「SWAN」未來幾周仍能維持它的亮度。

「SWAN」是在4月由澳洲業餘天文學家馬蒂亞佐（Michael Mattiazzo）根據NASA的太陽和日磁層探測衛星（Solar and Heliospheric Observatory，SOHO）蒐集到的數據所發現。

(中時電子報)