說到智慧型手機，不得不提到開創智慧型手機時代的蘋果 iPhone。但你知道，其實播打 FaceTime 視訊電話的時候，也可以替對方拍照嗎？竟然有攝影師玩出心得，還在疫情期間完成不少優秀作品。到底應該怎麼作？快來看看攝影師傳授的密技！

新冠肺炎(COVID-19)疫情期間，不少人都被迫在家工作。那麼，被迫與模特兒分隔兩地的攝影師，應該怎麼完成他的工作？香港攝影師 Elaine Li 有妙計！事實上在 FaceTime App 中進行視訊通話時，使用者可以拍攝 FaceTime 原況照片來擷取精彩的對話時刻。相機會將拍攝片前後發生的情況擷取下來，包括收音，讓使用者之後可以逐格回顧。這就是 Elaine Li 的妙招。透過這個方法，疫情期間他可以替處於香港、東京、里斯本、烏克蘭的模特兒拍下系列照片。

如果你也想試試看，可以參考一下 Elaine Li 提供的建議。包含：

1. 被拍攝的朋友，可先拍下家中（或場景）的樣子，讓攝影師可以事先設計角度。

2. 留意光線照射進畫面的角度，鏡面、盆栽都是好用的道具，同時避免不夠美觀的背景。

3. 要造就成功的寫真，需要被攝者的主動參與。攝影師提出pose、放置鏡頭的擺位等意見後，被攝者需要尋找最美的角度。

4. 攝影師不妨於 FaceTime 視訊中親自示範pose，讓被攝者模仿。

5. 修圖不要太過火！效果愈 minimal 愈好，然而色調、光度、對比都可微調，特別當背景太暗、主體太光，不妨作出適當的 fine tune。

6. 強光直射下，光暗對比自然地變得極強，如果被拍攝者的膚色較淺，容易變成過度曝光的錯覺；此時可借助白色的道具放於被攝者前，讓白平衡自動修正。

7. 非常非常非常重要：良好的網路訊號

香港攝影師 Elaine Li 疫情期間透過 FaceTime 攝影的作品(1)。(蘋果提供／IG @lielaine)

香港攝影師 Elaine Li 疫情期間透過 FaceTime 攝影的作品(2)。(蘋果提供／IG @lielaine)

香港攝影師 Elaine Li 疫情期間透過 FaceTime 攝影的作品(3)。(蘋果提供／IG @lielaine)

除此之外，攝影師建議拍攝時可以多加留意光線、角度，並善用道具與濾鏡，拍出你的創意。

(1)光線－ 被攝者可置身於一個光線自然而平均的場景，注意光源，避免過高反差如背光，或被攝者面部光線呈現「陰陽面」。處於室內時面向窗戶或光源，效果通常比較好；假如置身戶外地方，例如公園，可到光線平均的樹蔭下拍攝。

(2)角度－如被攝者經由 iPhone 的前置鏡頭使用 FaceTime 視訊通話，可試著維持手臂距離、尋找最佳攝影角度，例如試試側面或「三七面」；如使用後置鏡頭，更可為 iPhone 設定腳架，容許更多肢體動作。

(3)道具－ 如在家中拍攝，信手拈來的物品都可成為拍攝道具，如鏡子、盆栽、食物，好好利用可以增加相片的生活感。

(4)濾鏡 － 別忘記 FaceTime 有不同濾鏡，大可隨心試用。

還沒有試過 #ShotonFaceTime 嗎？各地藝人、名模例如 Gigi Hadid、Bella Hadid、Demi Lovato、Cindy Crawford、Pietro Boselli 等，都有與專業 iPhone 攝影師合作，拍下風格獨特的時裝或人像寫真，讓 #ShotonFaceTime 火速成為社交媒體上的熱門話題，你一定也要試試看。

編註：使用者透過 iPad 及 Mac 的 FaceTime app 也可拍攝原況照片。與通話對象均需開啟「FaceTime 原況照片」功能，方可進行拍攝。還請留意囉。

(科技)