北京近期在國際上擴大新冠疫情防控的成績與貢獻，並對質疑疫情聲音的進行言語攻勢，引起不少國家對大陸這種被稱為「戰狼外交」的反感。這種印象大幅影響大陸與其他國家正常外交關係的運作，以法國回應大陸反對其對台軍售的方式觀察，在北京所構築的國際關係互動架構，已明顯在防疫之外的領域出現破口，其戰狼式外宣的負面效應不宜等閒視之。

法國相對於瘋顛莽撞的美國川普政府及其他包括日本、加拿大、德國、澳洲影響力較大的國家而言，算是與北京關係較好也較穩定的。巴黎近期在新冠疫情議上對北京略有質疑，比起其他國家來說算是輕微而客氣的，至多只是回應國際上共同關注的面向，但是即便如此，北京的外交攻勢卻一視同仁地進行強烈的言辭回擊，讓法國頗為錯愕。

今年4月一件發生於大陸駐法使館與法國外交部門的事件，正反映出外交官的好戰求功的「左傾」心態對外交工作的戕害。事件起於大陸駐法使館官網載文指責法國及歐盟應對新冠疫情的一些做法，包括輕視新冠病毒疫情，輕描淡寫視為流行小感冒。駐法使館的宣傳文章裡還指控法國的老人院發生疫情，管理服務人員落荒而逃，扔下眾多老人在饑餓與疾病中無望地死去等等。

法方認為大陸使館發文內容不實，也嚴重不符合外交官的舉動，法外交部長勒德里昂(Jean-Yves Le Drian)因此召見了大陸駐法大使盧沙野，在兩國數十年的外交關係中，這種動作十分罕見。勒德昂除了對文章內容予以反駁，事後還對媒體公開表示：「中國駐法大使近日於公開場合表達的立場，並不符合兩國良好的雙邊關係」。

法國巴黎戰略基金研究所中國問題專家、巴黎政治學院(Sciences Po)教授波恩達茲(Antoine Bondaz)則在推特發文表示，「中國大使館的這篇文章，又再一次丟盡中國顏面。謠言、不實資訊、侮辱全都有。不反應、不譴責，就是放任一個大使可以胡作非為，連一點尊重都沒有」。

在法國與台灣簽約進行拉法葉艦升級更新一事，北京依例對所有與台灣有關的軍售都回應相類似說法：「嚴重關切、堅決反對」，同時警告對台軍售會影響與北京的雙邊關係。但法國卻罕見地給了北京一個軟釘子碰，認為此事不違反「一個中國」政策，合約還是要履行，「現在應該把注意力和努力都放在對抗新冠病毒疫情上。」冷冰冰的言辭頗讓人臉上無光。

大陸在處理法國與台灣的軍售合約上，波恩達茲教授認為「困難在於北京在反應與過度反應之間找到恰如其分的平衡」，而追求這種平衡與北京近期「不太像外交」的「戰狼外交」顯得格格不入。北京這一場被指為「吹噓中國模式」的外宣政策，意圖證明應對新冠疫情比西方優越的真實目的何在？頗為令人納悶，但很明顯的已經造成不少不良的後果，改弦更張此其時矣！

(中時電子報)