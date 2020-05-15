面對病毒已竄入白宮內，美國總統川普不得不下令白宮所有工作人員必須戴上口罩，但唯獨自己在公開活動前，從來沒帶過。對此，美媒《紐約時報》社評指出，面對病毒逼近，口罩終於在白宮獲得了尊重，這對長期鮮明反口罩的川普是一種痛苦的讓步；雖然不戴口罩從健康角度來看非常荒謬，但與川普扭曲的大男人主義邏輯完全相符：戴上口罩是弱者、魯蛇的表現。

社評指出，在川普隨扈以及副總統彭斯（Mike Pence）的新聞秘書接連傳確診，加上如素有「美版陳時中」的首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）等白宮防疫小組三名主要成員開始自主隔離，不僅川普此後天天進行檢測，也讓他下令全白宮工作人員都必須戴上口罩，扭轉先前對「戴口罩」建議當耳邊風的作法。不過這些規定，對於川普與彭斯而言，都不必受限制。

《紐時》回顧川普4月曾宣布美國疾管中心（CDC）關於戴口罩的建議時，表明他不會聽取CDC的建議，稱「當會晤總統、總理、獨裁者、國王、王后時，我無法想像我會戴口罩，我不覺得會那樣」，如今白宮全員戴口罩，這對長期排斥如此的川普而言，無疑是一次痛苦的讓步。

《紐時》進一步分析指出，川普的助手曾表示，川普抵制口罩在一定程度上是因為不想讓自己看上去顯得荒謬，「雖然這聽起來才荒謬，但與川普式大男子主義的扭曲邏輯相稱：口罩是給弱者，也就是『魯蛇』準備的，而他是完全的強者」。

而川普的粉絲們更樂意宣傳這一點，如「聯邦黨人」（The Federalist）宣稱「在美國需要強大領導才能的時候投射出美國的強健」，而戴上口罩的川普，正會向大陸傳達「無能為力」的訊號，「連總統都要躲在口罩後」。而美國有線電視新聞網（CNN）也指出，川普的總統形象是透過媒體鏡頭形塑出的，「他非常、非常關注他是如何被呈現在鏡頭前，而觀眾又是如何認知他；他希望自己的公眾形象可以是堅強無所畏懼的領袖」。

《紐時》稱，川普越來越迫切希望表現出強有力的領導，是因為他根本未能提供這樣的領導。為了分散人們對如此嚴峻現實的注意力，川普將全力以赴地吆喝，最大程度地降低公共健康風險並宣布勝利，但實際上「美國仍差遠了」。

(中時電子報)