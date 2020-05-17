新冠肺炎疫情讓美陸兩國關係降至冰點，華府指控病毒源自於武漢病毒研究所，對此，大陸抗疫專家鍾南山嚴正駁斥，更自曝曾不斷質問病毒專家石正麗此一問題，不過對方已經否認。
大陸抗疫專家鍾南山16日接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時，除了對當局提出警告，後續幾波疫情恐對大陸造成重大挑戰以外，他也駁斥美國總統川普以及國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）指控新冠病毒源自於武漢病毒實驗室的說法。
鍾南山在專訪中爆料，自己不斷質問「好朋友」、武漢病毒研究所的病毒學家石正麗，病毒是否就是在她的實驗室中製造出來的，甚至後來還外洩出去。
鍾南說石正麗當時回答「非常可笑」，稱自己「從來沒做過那樣的事。」
「她說基於他們的設備、設施、以及人力，他們現在根本沒有能力去做人造病毒之類的事。」
鍾南山也指出，早在2月初，大陸的疾病管制相關單位就已花了2周調查石正麗的實驗室，以了解他們是否出了差錯，不過最後什麼都沒發現。
文章來源：Exclusive: Lack of immunity means China is vulnerable to another wave of coronavirus, top adviser warns
(中時電子報)
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