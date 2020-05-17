中壢區一名3歲兒童在16日下午1點43分時在中壢中山東路二段家樂福走失，家人急著找人，但兒童接著被人發現在遠在12公里外的大溪公園內。桃園警方據報，根據監視錄影，晚間在新竹逮捕一名穿著黑衣的微胖男子，已押解返回桃園途中。

中壢誘拐孩童案，警方在新竹逮獲1男子，晚間押回桃園。（讀者提供/吳家詮傳真）

中壢誘拐孩童案1男子落網，中壢警分局副分局長范源正說明。（讀者提供/吳家詮傳真）

中壢誘拐孩童案，警方在新竹逮捕1名陳姓男子押回桃園。（王思云攝影）

中壢誘拐孩童案，陳姓嫌犯落網，被押回桃園警局，頭低到不能再低。（王思云攝影）

(中時電子報)