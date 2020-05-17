中壢誘拐孩童案 警新竹逮1男子 21:272020/05/17 中時電子報 吳家詮 、中國時報、王思云 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中壢誘拐孩童案，桃園警方在新竹逮1男子。（王思云攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中壢區一名3歲兒童在16日下午1點43分時在中壢中山東路二段家樂福走失，家人急著找人，但兒童接著被人發現在遠在12公里外的大溪公園內。桃園警方據報，根據監視錄影，晚間在新竹逮捕一名穿著黑衣的微胖男子，已押解返回桃園途中。 中壢誘拐孩童案，警方在新竹逮獲1男子，晚間押回桃園。（讀者提供/吳家詮傳真） 中壢誘拐孩童案1男子落網，中壢警分局副分局長范源正說明。（讀者提供/吳家詮傳真） 中壢誘拐孩童案，警方在新竹逮捕1名陳姓男子押回桃園。（王思云攝影） 中壢誘拐孩童案，陳姓嫌犯落網，被押回桃園警局，頭低到不能再低。（王思云攝影） (中時電子報) #中壢 #家樂福 #誘拐 #孩童案 #警新竹 #逮1 #男子 #中壢 #兒童 #新竹 #一名 #穿著 也許您會感興趣 推薦閱讀 天氣轉熱 吃冰喝涼最爽 04:102020/05/13 時尚消費 中壢監理站殯儀館辦講習遏止酒駕再犯 16:422020/05/13 生活 家樂福串聯37品牌買1送1 捐5％營業額助弱勢 19:252020/05/13 消費 重機後座妹子屁股蛋大外露 網驚呼：卡到陰！ 23:572020/05/13 生活 讓城市成為生活的好所在：台南／新竹景觀總顧問對談 15:462020/05/14 時事 抨擊輕軌案 楊文科：未考慮大新竹生活圈 15:272020/05/15 生活 中職》味全龍將與新竹球場簽約 看好科技城未來 15:152020/05/15 體育 旗山紅瓦厝嚴選玉荷包家樂福上市 陳吉仲親訪紅瓦厝打氣 18:322020/05/15 生活 大新竹輕軌計畫未納竹縣？竹市：準備上有落差 20:462020/05/15 生活 正妹穿「露乳背心」ATM提款 網羞不敢正視 16:052020/05/16 社會 社會熱門新聞 人妻偷吃小王 炸裂小花痛扯胸毛當證物 - 社會 變態男酒店偷拍 600人性愛影片被看光 - 社會 中壢誘拐孩童案 警新竹逮1男子 - 社會 女友性慾強！他睡著還被吹醒 曝1天次數網看傻 - 社會 小貨車鋼瓶爆炸？ 火燒車19分鐘變廢鐵 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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