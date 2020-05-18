上週五，川普在白宮的橢圓形辦公室說，美國正在製造一種「超級強力飛彈」(super duper missile )，其速度比現有的其他飛彈都要快要強，他在說這一段時，還回望站在旁邊的國防部長艾斯培(Mark Esper )，艾斯培連忙點頭稱是，但沒有提供其他細節。

商業內幕(Business Insider)報導，川普說：「目前，我們正在以前所未有的進度，開發令人難以置信的軍事裝備。因為我們別無選擇，只能與對手對抗。我們擁有，我稱之為 『超級強力飛彈』的武器。你們聽過俄羅斯在開發5倍音速的飛彈，中國大陸在進行5~6倍音速飛彈的研究，但是前一天晚上，我聽到美國所開發的是17倍音速飛彈，而且已經獲得批准。」

川普講話時，國防部長馬克·埃斯珀點頭，但未提供任何細節。

"I call it the super duper missile"



Trump explaining how he describes a missile being developed by the Space Force that is travels at a speed 17x faster than current missiles. pic.twitter.com/bFmJj2slIJ — Brian A. Cahn, MD (@brian_cahn) May 15, 2020

五角大廈發言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）被問到有關川普所說武器時，他說：「對此，我沒有任何訊息可提供，如果我真說了什麼，我將不得不把你帶回白宮。」

同樣的，白宮新聞秘書麥凱內尼（Kayleigh McEnany）也說：「在這一點上，我沒有任何新的消息。」

目前尚不清楚川普所說的超級強力飛彈，是哪種具體武器，但正如他所說，俄羅斯和中國大陸也在開發高超音速武器( Hypersonic Weapon))。

雖然這個名字提到速度，然而高超音速飛彈並不是因為速度而致命，而是因為它們可以在無法預測的飛行路線上機動飛行，從而避開防禦。

洛馬公司目前研發的AGM-183A就是高超音速飛彈，已有過多次的測試，有望在未來幾年內投入使用。

(中時電子報)