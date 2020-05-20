今天是2020年5月20日，因諧音「愛你愛你我愛你」，成為今年最熱門的結婚登記日，有超多新人選在這天登記，泰山戶政登記的新人中有三姊妹選在同一天登記，「主揪」陳小姐說，自己和大姊、小妹都在今年決定要結婚，選在這天絕對不會忘記。

民政局長柯慶忠表示，現代人除了看農民曆挑選好日子，也喜歡用特殊日作為結婚登記日，數字好記又有特殊意涵。根據近5年統計，諧音「我愛你」的5月20日榮登特殊日結婚對數的第一名。

近日因疫情趨緩，520結婚登記對數已突破去的446對，加上婚宴辦席人數解禁，新人們攜手在這個幸福日子登記結婚的意願大幅提高。

其中泰山戶政今日登記的新人中，有三個親姊妹選在同一天登記，「主揪」陳小姐說，自己和大姊、小妹都在今年決定要結婚，覺得「2020520」聽起來就是個充滿愛的日子，於是三姊妹約定好同天登記，雖然一起出嫁家人難免不捨，但想到往後能夠一起慶祝結婚紀念日就覺得特別有意義，三姊妹一起笑說「這樣一定不會忘記了！」。

戶政科長顏耀明表示，為營造幸福氛圍並傳遞祝福，新北市各戶所每逢特殊日，都發揮巧思布置不同風格的結婚專區供新人拍照，讓新人留下深刻難忘的珍貴回憶，也代表戶所祝福的心意。

(中時 )