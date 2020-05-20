蔡英文總統今天展開第二任總統任期，就職演說提及立法院將成立修憲委員會，推動公民權下修至18歲。國民黨立委鄭麗文說，面對青年的支持，蔡英文無法解決他們最迫切的低薪、高房價的問題，只能給他們投票權，且欲結合2020地方選舉，催出高投票率。

鄭麗文說，對蔡英文而言，接下來四年執政，要在內政重大議題上討好與討喜民眾，非常困難，比如勞健保面臨破產危機、美豬進口、缺電引發空污等議題。

鄭麗文指出，從蔡英文就職演說要完成18歲公民權修憲，就可看出蔡英文押寶反中，對其歷史定位絕對穩賺不賠；蔡英文和前總統陳水扁很大不同的地方，在於蔡不會爆衝自走砲，而是以美國為首，高舉反中旗幟。

鄭麗文說，先前綠委蔡易餘撤回修憲案，是因為民進黨內部不希望修憲變成百花齊放，讓綠委踩國家主權紅線。

話鋒一轉，鄭麗文說，但蔡英文深知唯一能兌現年輕選票支票的就是下修公民權，因為四年後，青年低薪、就業困難、房價高漲、少子化等問題都很難改善，因此下修公民權會成為蔡英文接下來最重要政績。她推敲，蔡英文將把下修公民權與2022地方選舉綁在一起，屆時催出高投票率。

談及總統府爆發台版「維基解秘」，鄭麗文指出，民進黨內部卡位戰毫不留情，後蔡英文時代鬥爭的是行政院長寶座，牽動2024總統大選的關鍵位置，也關係台灣重大民生內政的燙手山芋，對於即將成為跛腳總統的蔡英文，最聰明的方式，就是把問題丟給兵家必爭且鬥爭淵藪的閣揆位置。

(中時 )