針對蔡英文總統520連任就職，大陸外交部、國防部、國務院台灣事務辦公室罕見地同日表態指出，美國國務卿蓬佩奧發表聲明祝賀，吹噓美台夥伴關係，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重干涉中國內政，予以強烈譴責。中方將對美方錯誤行徑採取必要應對措施，由此產生的後果應由美方承擔。

據《環球時報》報導，大陸外交部對蓬佩奧的公開祝賀聲明表態稱，蓬佩奧稱呼蔡英文為「總統」，並吹噓美台「夥伴關係」，美國政府官員和政客也向蔡英文發表視頻賀辭。美方上述舉動嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重干涉中國內政。中方對此表示強烈憤慨，並予以譴責。

大陸外交部表示，美方上述言行，公然違背美國政府自己作出的承諾，向台獨分裂勢力發出錯誤信號，嚴重損害台海和平穩定和中美關係。台獨是死路一條，縱容和支持台獨註定要失敗。中方敦促美方立即糾正錯誤，停止美台官方往來和提升與台實質關係，停止干涉中國內政，停止任何損害台海和平穩定和中美關係的言行。

大陸外交部強調，中方將對美方上述錯誤行徑採取必要應對措施，由此產生的後果應由美方承擔。

大陸國台辦發言人馬曉光亦於同日在記者會上答覆記者問題時表態稱，兩岸同屬一個中國，台灣是中國不可分割的一部分。我們有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力挫敗任何形式的外部勢力干涉和台獨分裂圖謀，將採取一切必要措施堅決捍衛國家主權和領土完整，持續推進國家統一進程。

馬曉光說，我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，遵守國際關係基本準則，停止同台灣地區進行任何形式的官方往來。

大陸國防部則表態稱，對蓬佩奧發表聲明祝賀蔡英文就職表示強烈不滿和堅決反對。美方行徑嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重干涉中國內政，嚴重危害中美兩國兩軍關係發展，嚴重損害台海地區和平穩定，是極端錯誤的，也是非常危險的。

大陸國防部說，我們堅決反對任何國家與台灣開展任何形式的官方往來和軍事聯繫。我們絕不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去！

大陸國防部強調，中國人民解放軍有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力挫敗任何形式的外部勢力干涉和台獨分裂圖謀，將採取一切必要措施堅定捍衛國家主權和領土完整，堅定維護台海地區和平穩定。

(中時電子報)