總統府秘書長陳菊卸任，傳陳菊可望出任監察院長，並兼任首屆國家人權委員會主委，此事引發熱議，資深媒體人羅友志也在臉書評論此事，認為陳菊心中無百姓，「要讓全台灣非我族類縣市做不了事？」

520陳菊正式卸下總統府祕書長職務，她表示，讓台灣繼續前進，不只是蔡英文總統一個人的責任，台灣的民主需要每一個人共同參與，她也會繼續和大家團結走在一起，一起打造一個更好的國家，而蔡英文展開第二任期，「是台灣歷史嶄新的一頁，也是我人生中一個意外任務的完美結束」。

（圖／摘自羅友志臉書）

傳出陳菊可望出任監察院長，羅友志指出，陳菊的副市長去宜蘭後，故意把一級主管塞好塞滿，讓正當當選的國民黨縣長林姿妙，第一年縣政會議面對一堆陳菊人馬，做不了事。

至於高雄，羅友志說，陳菊的文化局長故意在正當當選的國民黨市長韓國瑜還沒就任，就開始提罷免亂市政，讓韓國瑜面對一堆陳菊人馬做不了事。

要怎麼評論陳菊傳接掌監察院長一事，羅友志認為，「要不要去問宜蘭縣民跟高雄市民？」更Hashtag說「心中沒有百姓的一個政客」、「要讓全台灣非我族類縣市做不了事？」

(中時電子報)