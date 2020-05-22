人大常委會副秘書長王晨今晨簡介香港維護國家安全的草案時表示，大陸有關部門在對各種因素進行綜合分析、評估和研判，並與有關方面溝通後，決定提出採取「先決定後立法」的方式，分兩步予以推進港版國安法。港特首林鄭月娥於下午發表聲明，在草案審議通過後，將全力配合對國家安全立法。

據《東網》報導，王晨透露，大陸全國人民代表大會首先會根據憲法和香港基本法的有關規定，做出關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定，並就相關問題作出若干基本規定；同時授權全國人大常委會制定相關法律。

王晨表示，之後大陸全國人大常委會會根據憲法、香港基本法和全國人大有關決定的授權，綜合香港具體情況，制定相關法律，並決定將相關法律列入香港基本法附件三，由特區政府在香港公布實施。

香港特首林鄭月娥下午亦發聲明稱，在草案審議通過後，將全力配合對國家安全立法。

聲明說，國家安全立法屬於中央事權，而全國人大是國家最高權力機關，其決定具有最高權威和法律效力。相關法案完善了香港特別行政區實施憲法和《基本法》有關國家安全的制度和機制，強調法案沒有修改《基本法》，也沒有取代或排斥《基本法》第23條規定香港應自行立法禁止危害國家安全行為的憲制責任和法律義務。換句話說，香港仍有盡早完成《基本法》第23條規定的立法責任。

聲明重申，有關法律將建立健全的香港維護國家安全的法律制度和執行機制，不會影響香港居民依法享有的各項權利和自由，也不會影響香港司法機關行使獨立的司法權和終審權。

(中時電子報)