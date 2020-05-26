浪子回頭金不換，年少迷失方向。現年45歲的張兆漢，給人文質彬彬、散發文藝氣質的感覺，但你可能很難想像，年少誤入歧途、攜帶槍枝，更因染上海洛因把積蓄全花光，為了錢可以不擇。4度入監服刑的張兆漢，人生最精華歲月，在監牢裡度過17個年頭，監獄就像他第二個家。三年前假釋出獄，他誓言不要再走回頭路，放下刀槍、拿起鍋勺，張兆漢接受《中時電子報》訪問，跨越鐵窗人生、走過毒陰霾的自白。

張兆漢23歲因槍砲案遭重判10年。(照片/范佐意 拍攝)

張兆漢國二的那年，因被欺負、遭同儕霸凌，心中便燃起，我要變強壯，立志加入幫派的決心。16歲那年因恐嚇取財，遭到保護管束，23歲因槍砲遭重判10年，民國84年到106年更因毒品、槍砲、竊盜、詐欺等罪入獄。往事不堪回首，17年鐵窗人生度日如年，四度入監，全台半數監獄都曾待過，最後一趟讓他徹底頓悟。

張兆漢入監時，監獄舉辦家屬懇親會。(照片/張兆漢 提供)

張兆漢表示，碰海洛因的感覺很難形容，粗俗比喻「做愛永遠比不上吸毒來的舒服，它把你帶到另個世界。」最後一次遭逮是因毒品案，他告訴我們人生最慘，就是碰上最不該碰的海洛因，談起在台北監獄戒斷日子，可說是生不如死。他表示戒毒超痛苦，每天打冷顫失眠、狂流鼻涕，全身像爬滿上萬隻螞蟻，碰毒不到半年就變成這樣，那種癮生理是一個月，心裡卻是一輩子。

張兆漢四度入獄，誓言不要再走回頭路。(照片/取自 張兆漢 臉書)

張更透露，海洛因龐大的開銷，不含吃喝拉撒，每天基本就要五千塊，最後甚至把積蓄都花光，吸毒者的末路，偷拐搶騙樣樣來，可說是無所不用其極。媽媽曾崩潰痛哭問我「為什麼要這樣做?」但也沒有因母親的眼淚而心軟，如果親情可喚回吸毒者，就不會多次進出監獄了。

張兆漢放下刀槍、拿起鍋勺成型男主廚。(照片/游定剛 拍攝)

進出監獄4次，苦蹲17年的牢，張兆漢3年前假釋出獄，誓言不要再走回頭路，想改變自己、重新過生活，和老爸學得獨門椒麻醬，父親支柱不到兩萬塊，意外打開自己椒麻人生，在台北市金華街上開了一間麵店。張表示，只要肯吃苦，不怕沒有飯吃，雖然現在賺的不多，但他過得卻很快樂。

走過匪類人生，挺過毒陰霾，放下刀槍、拿起鍋勺，張兆漢現在也成了一位型男大主廚。

《中時電子報》關心您：珍惜生命、遠離毒品。

(中時電子報)