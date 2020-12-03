天成搶攻外帶年菜 單點688元起

搶攻圍爐年菜商機，台北天成大飯店以特選食材與精湛手藝於2020年12月1日至2021年2月11日期間推出「鴻運呈祥賀新年」外帶年菜，由五道菜色組合的外帶年菜套餐（每套5,888元／10人份）與9道膾炙人口的單點菜色（每道688元起）。

本次除了深受老饕喜愛且多次在年菜評比中榮獲冠、亞軍佳績的「寧式東坡肉」(1,288元，另附餅皮)外，隆重獻上榮獲2019年菜評比主食類亞軍的「櫻花蝦珍珠」(688元)，台北天成大飯店外帶年菜是您闔家相聚享天倫啖美食的最佳選擇。

台北天成大飯店深受饕客喜愛的「五福臨門年菜套餐」超值價5,888元／每套10人份(原價7,140元)，包含「烏魚子大拼盤」、「寧式東坡肉」、「櫻花蝦珍珠」、「清蒸石斑魚」、「乾隆佛跳牆」等五道菜色。

招牌菜色「寧式東坡肉」(1,288元／每份，另附餅皮)，由中餐主廚董光漢掌勺製作，每個月滷製的寧式東坡肉就高達4000斤以上，每月平均外帶高達500份以上，此暢銷程度由此可見，更是年菜評比的常勝軍，以堅持嚴選豬五花肉中段佐以紹興酒、冰糖、蔥、醬油，以慢火少水燉煮3小時，鹹香入味的「寧式東坡肉」吃來膠質醇厚、肥而不膩，令人回味無窮。

曾於2019年榮獲年菜評比主食類第二名的「櫻花蝦珍珠」(688元)以特選長糯米，泡水一晚後入鍋蒸，將豬肉、魷魚、開陽與冬菇切小丁，與熟糯米，加入醬油拌勻，再入鍋蒸熟，最後灑上酥炸過的櫻花蝦與魚鬆，滋味飄香迷人。

為方便消費者年節贈禮的需求，2021年1月10日前預訂付款還可再享早鳥優惠9折，台北天成大飯店外帶年菜適合享天倫闔家品嚐，也可於年節贈禮體面大方，豐儉由人是您最佳選擇。

(中時 )