蔣經國日記全球獨家–黃清龍揭開強人秘密

蔣經國逝世已逾30年，至今仍是對台灣影響最大的領導人之一。蔣經國一生經歷曲折，15歲即赴蘇聯留學，返國後蔣介石擔心兒子受共產思想影響太深，要他寫下在蘇聯的所見所聞，蔣經國就這樣從1937年5月開始寫日記，寫到1979年12月底因健康不佳、視力惡化才停筆。

2004年蔣家家屬將兩蔣日記送到美國史丹福大學胡佛研究所檔案館暫存，2006年《蔣介石日記》對外開放，成為全球華人與學術圈一大盛事。原本《蔣經國日記》要接著公開，因家屬成員對日記所有權發生爭議並引起訴訟，拖延到今年2月3日才正式開放。資深媒體人黃清龍特別不遠千里從台灣飛往查閱，由於肺炎疫情影響，許多兩岸學者臨時取消行程，黃清龍意外成為全球第一位入館查閱日記的人。

蔣經國一生參與很多敏感、機密的工作，包括重大的軍事、情治、國防、外交決策等，日記的公開有助於了解這些重大事件背後不為人知的祕辛。除此之外，蔣經國對當時黨內政治人物的評論，也是一大看點。

(中時電子報)