近日大雨連連，除了危害人民安危，也嚴重侵害獨角仙棲息地，時值獨角仙繁殖期，彰化進芬社區與馬厝社區，往年這時就會有大量獨角仙出沒，但到今天都只有零星少數成蟲爬出，進芬社區總幹事蔡舜淼說，可能因為大雨讓腐植土過濕，導致獨角仙在土裡窒息死亡，而沒有出來，但只是猜測，希望下周雨停後，能有獨角仙出沒。
進芬社區總幹事蔡舜淼表示，最近陸續有民眾打電話來說要參觀，也有不少民眾上山要搶看今年第一批的獨角仙，但都只能敗興而歸，因為連日大雨，讓獨角仙數量少得可憐，他這幾天巡視園區，最多不超過10隻。
蔡舜淼說，往年這個時間，整個園區的光蠟樹上，就會佈滿獨角仙，但現在整個園區可能沒有10隻，跟以往的數量差了5、6百倍，之前有一年颱風天大雨不斷，也有類似的情形發生，這周要再觀察看看，希望能有獨角仙出沒。
溪湖媽厝社區理事長王義欽說，獨角仙從幼蟲到成蟲要花10個月時間，但成蟲只有大約六十天的生命，牠們在交配產卵完後會相繼死去，雌獨角仙在土裡產下卵後，卵孵化成幼蟲，再變成蛹，最後成蟲才爬出地底，到樹上吸食樹汁在交配產卵，獨角仙的一生大部分都在地底下度過。
王義欽說，今年第１隻獨角仙在上周出現，接下來其他獨角仙應該會陸陸續續破土而出，他預計今年應該會大爆發，如民眾對獨角仙的生態有興趣的話，也歡迎到社區壘球場旁的步道觀賞，但看就好不要抓，才可以讓生態在這裡永續發展。
(中時 )
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