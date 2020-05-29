高雄市長韓國瑜罷免案6月6日投票，剩不到10天，讓挺罷韓都相當緊張，外界也好奇，若罷韓最後真的過關，韓國瑜下一步會怎做？據媒體報導，「韓陣營目前傾向，不採取任何動作」。

據《TVBS》28日報導，「韓團隊曾2度遞狀聲請停止執行，但現在傳出即使罷免過關，韓國瑜也不會提出訴訟動作，而是冷處理」，報導並訪問高雄市議員邱于軒，她說，「她會把這稱作為冷處理，並認為這次罷免最大問題，就是2018年有89萬人投給韓國瑜，但現在要被57萬多(罷免通過門檻)的民意罷免，她覺得這不合理」。

港媒《中評社》則觀察到，韓國瑜近來出席一些活動，進場離場，都有民眾向韓國瑜喊加油，韓營人士認為，應是治水的成效，讓市民真的有感。

對於韓國瑜罷免案，高雄市政府新聞局長鄭照新5月時回應，韓國瑜市長和市府，只要問心無愧並對得起市民，沒有結黨拿公家資源做私人利益，就盡自己的價值與信仰，專心為市民打拚。

(中時電子報)