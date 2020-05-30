鬧人命！美衝突不斷 底特律19歲男亂中遭槍斃 16:262020/05/30 中時電子報 馮英志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美示威衝突惡化，一名19歲底特律青年在群眾中，遭不明人士槍斃。圖為底特律抗議非裔遭警員壓死的示威群眾與警方衝突。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據美國有線電視新聞網報導，底特律當地警方聲明表示，一名19歲男子於29日晚在示威群眾中遭槍擊死亡。警方表示，他是遭一名在藏在車內的嫌犯遭槍擊，槍手身分不明。 報導指出，底特律警方無法確認死者是否參與抗議示威，但是槍擊地點確實是在示威處。 文章來源：Man shot and killed as protests continue in Detroit (中時電子報) #槍擊 #底特律 #19歲 #警方 #非裔 #警員 #示威 #抗議 #全國 也許您會感興趣 推薦閱讀 北韓槍擊韓軍哨所事件 聯合國軍司令部調查結果出爐 16:542020/05/26 國際 中和車廠槍擊案 嫌遭聲請羈押禁見 17:522020/05/26 社會 失戀暴瘦形如骷髏 女大生「陰毛如男生」長到肚臍注定不孕 23:542020/05/26 生活 搶認趙麗穎兒子 19歲歐陽娜娜當乾媽了！ 23:562020/05/26 娛樂 膝蓋壓制5分鐘害命 美4名警官被炒 11:372020/05/27 國際 男友愛上男人 女大生暴瘦剩32kg 永久喪失「這功能」 15:042020/05/27 社會 Angelababy塞爛戲給她？傳周冬雨咬牙苦接「打臉新作」 10:422020/05/28 娛樂 悲慘一刻！美新冠死亡人數破10萬 CNN：仍不見底 11:462020/05/28 國際 見嚴爵淚崩！李翊君、檢場19歲女禁愛令「母胎單身」 20:202020/05/28 娛樂 奈及利亞大規模槍擊 慘釀74死、至少20萬人無家可歸 10:062020/05/29 國際 國際熱門新聞 一觸即發！美示威遍地烽火 國防部罕見要憲兵隊「高度戒備」 - 國際 鬧人命！美衝突不斷 底特律19歲男亂中遭槍斃 - 國際 虐殺非裔白人惡警 選美皇后妻訴請離婚 - 國際 白人警黑歷史曝光 遭投訴18次 - 國際大事 - 中國時報 糗！川普親邀G7赴華府開會 遭梅克爾為這理由打槍 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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