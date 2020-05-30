據美國有線電視新聞網報導，底特律當地警方聲明表示，一名19歲男子於29日晚在示威群眾中遭槍擊死亡。警方表示，他是遭一名在藏在車內的嫌犯遭槍擊，槍手身分不明。

報導指出，底特律警方無法確認死者是否參與抗議示威，但是槍擊地點確實是在示威處。

(中時電子報)