台灣防疫有成，國內疫情趨緩，衛福部長陳時中改拚國內觀光，不過卻傳出日本等國家沒把台灣排在第一波。對此，國民黨立委鄭麗文今天表示，台灣是防疫最好的國家，卻要變成解封最慢的國家？再度被國際拋諸腦後，防疫好棒棒，外交好慘淡。

鄭麗文表示，台灣的防疫是世界有目共睹，甚至政府還聲稱世界各國要台灣分享防疫經驗，結果多個國家解封的首批名單，竟然少了我們，難道是台灣防疫成績單不足以被認同？還是外交部與他國的互動有什麼問題？

鄭麗文指出，希臘6月中旬解封，參考全球流行病學資料，開放29國，台灣未在名單內；紐西蘭、澳洲解封，也沒列入台灣。

更諷刺的，昨天外交部召開記者會慶祝「GCTF(全球合作暨訓練架構)五週年，台美日聯合聲明展現堅實夥伴關係」，日台交流協會台北事務所代表泉裕泰也說，「日本不會離開台灣，日台要同行」。

可是，日本公布的解禁名單卻沒有台灣，陳時中說日本有自己的考量，請問是什麼考量？駐日代表謝長廷爭取不利嗎？還是日本要用核食進口做交換，用國人的健康換入境日本旅遊？

(中時 )