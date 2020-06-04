外交部政次徐斯儉與美國在台協會台北辦事處處長酈英傑共同出席「臺美太平洋防疫援助線上對話」。（外交部提供）

亞東太平洋司長葛葆萱。（趙婉淳攝）

外交部今天上午以視訊連線方式舉行「台美太平洋防疫援助線上對話」（Virtual Pacific Islands Dialogue on COVID-19 Assistance），台美雙方由外交部次長徐斯儉與美國國務院亞太副助卿孫曉雅（Sandra Oudkirk）主談。外交部說，盼藉此次對話與美國推動「超前部署」，共同就「後疫情」時代各方在太平洋地區的醫衛合作進行協調，同時避免資源重置。

台美去年10月舉行首屆「太平洋對話」，強化印太區域合作，第二屆對話原定今年在美國舉辦，但因應疫情，台美上午就太平洋地區的防疫醫衛合作，以視訊方式召開特別對話。

亞東太平洋司長葛葆萱上午表示，台美雙方分別由外交部次長徐斯儉與美國國務院亞太局主管澳紐暨太平洋事務副助卿兼APEC資深官員孫曉雅（Sandra Oudkirk）主談。

美方與會人員包括美國在台協會處長酈英傑、美國國際開發總署（USAID）、內政部及疾病管制與預防中心（CDC）代表，以及美國駐太平洋國家大使館亦與會。

我方與會人士則包括駐美代表高碩泰、財團法人國際合作發展基金會代表、我駐太平洋友邦4大使、太平洋4友邦「台灣醫療計畫」醫院代表。

根據外交部的新聞稿指出，徐斯儉在會中說，新冠肺炎至今對全球造成劇烈衝擊，為儘快提升包括友邦在內的太平洋各國防疫能量，我國除已捐贈口罩、紅外線熱像測溫儀及其他醫療物資外，更盼藉此次對話與美國推動「超前部署」，共同就「後疫情」（post-pandemic）時代各方在太平洋地區的醫衛合作進行協調，共同協助島國提升防疫能量，同時避免資源重置。

外交部說，因此此次也邀請在太平洋4友邦執行「臺灣醫療計畫」的4家醫院派員進行簡報，勾勒我方未來協助友邦建置或完善防疫體系的願景，以利將來與美國或其他有意願參與的國家相互協調與合作。

徐斯儉強調，台灣縱使防疫成果廣受讚譽並獲全球多國聲援，仍因為中國蠻橫阻撓，無法出席本年的世界衛生大會（WHA），但我國仍積極對太平洋島國等全球許多國家伸出援手，因為台灣相信，疫情當前沒有國家可以獨善其身，「防疫共榮」才是人類戰勝武漢肺炎的唯一方式。

外交部指出，今天會中各方對未來在太平洋地區如何在防疫領域加強合作充分交換意見，互動熱烈，成果豐碩，並決定在疫情告一段落後面對面正式辦理第二屆臺美太平洋對話。

(中時 )