國軍特戰指揮部接連傳出特戰兵秦良丰與新加坡在台代訓的士兵，進行傘訓時不慎摔成重傷的意外事件，航特部因此決定將現行使用的T-10B傘具，改為購自美方的T-11型傘具，並已經建案完成，此舉引發各方議論，因新型傘具面積重量大，落速慢，受限潮州空降場面積狹小，很容易因受風向影響飄出，甚至連在機上跳下時不少動作容易受限，未必對我方現有訓練條件有利，因此相關人員憂心忡忡，希望杭特部能仔細評估後再做考量。

據了解，新款T-11型降落傘，傘具面積大降速慢，載重高，人員落地時較不易受傷，但也容易受到風速影響而飄離目標區。傘兵退役人員表示，「傘大落速慢，但不代表安全，更不一定適合台灣。

因為目前屏東潮州的傘降場面積是全世界最小，如依目前使用的T-18B降落傘，從跳出機門到落地約一分鐘，較不受天候影響，但新型的T-11傘，人員滯空時間長，容易成為敵方目標，而且只要訓練時稍遇陣風，就會飛到空降場外，反而容易衍生意外。

專業跳傘人員說，不管平時或戰時，只要跳傘人員滯空時間變長，各種變數就會更多，軍方人員都知道，潮州空降場中間是馬路 有車定時會經過，而且兩旁有樹、狗舍、魚池、稻田及廟宇，但最麻煩的是風速，萬一遇上陣風，就會愈飄越遠，安全性未必比高，不少特戰官兵，還是希望能回歸正常裝備。

加上陸軍對美方的傘具採購，美國並未輸出技術，未來只能直接採購成品，未來仍將受到限制。

(中時電子報)