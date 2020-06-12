人民幣兌美元中間價12日報7.0865，較11日的7.0608，重貶257點。12日中間價較11日下午4時30分報7.0698，貶167個基點；較11日晚上11時30分收報7.064，貶225個基點。

香港信報援引交易員分析，因擔憂新冠肺炎疫情二次暴發，隔夜美股大跌，市場避險情緒升溫，重新推高美元指數，壓制12日中間價表現。

中國人民銀行12日表示，為維護銀行體系流動性合理充裕，12日展開人民幣（下同）1,000億元逆回購（附賣回）操作，期限7天。據此計算，本周全口徑淨回籠3,000億元；因12日有1,500億元逆回購到期，單日淨回籠500億元。

人行從12日起，將公開市場操作時間提早，起訖時間差也縮小至20分鐘。業內人士認為，操作結束時間提早至股市開盤和一些重要數據發布前，可以有效管理預期，且操作持續時間縮短也有助於減少波動。

(工商 )