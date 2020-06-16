開城工業區今（16）日下午傳出爆炸巨響及煙霧，韓聯社引述消息人士指出，有傳聞指，設置在工業區內的兩韓辦公室可能被炸毀，南韓統一部隨後證實，北韓炸毀兩韓辦公室。對此，大陸外交部也作出回應。

根據《韓聯社》報導，南韓統一部表示，南北韓聯絡辦公室於當地時間下午2時49分遭北韓炸毀。

《澎湃新聞》報導指出，大陸外交部發言人趙立堅表示，南北韓是同一民族，作為近鄰，希望雙方能保持和平與穩定。

(中時電子報)