北韓炸毀兩韓辦公室 大陸外交部回應了 15:372020/06/16 中時電子報 李慈音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸外交部發言人趙立堅。（中華人民共和國外交部官網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 開城工業區今（16）日下午傳出爆炸巨響及煙霧，韓聯社引述消息人士指出，有傳聞指，設置在工業區內的兩韓辦公室可能被炸毀，南韓統一部隨後證實，北韓炸毀兩韓辦公室。對此，大陸外交部也作出回應。 根據《韓聯社》報導，南韓統一部表示，南北韓聯絡辦公室於當地時間下午2時49分遭北韓炸毀。 《澎湃新聞》報導指出，大陸外交部發言人趙立堅表示，南北韓是同一民族，作為近鄰，希望雙方能保持和平與穩定。 南韓統一部證實：北韓炸毀兩韓辦公室 (中時電子報) #炸毀 #辦公室 #北韓 #兩韓 #大陸外交部 #南韓 也許您會感興趣 兩岸熱門新聞 超標洪水威脅三峽大壩 長江沿岸6億人岌岌可危 - 兩岸 北韓炸毀兩韓辦公室 大陸外交部回應了 - 兩岸 陸千億富豪遭挾持 驚人財富背景遭起底 - 兩岸 何享健3子女不靠爸各自創業 超級富豪罕見未培養接班 - 兩岸 陸最低調富豪實力爆表！514 億日元併購日商東芝 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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