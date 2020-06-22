美國著名經濟學家傑佛瑞．薩克斯(Jeffrey Sachs)表示，全球將在新冠疫情後進入一個「沒有任何領導的大規模分裂」階段，而中國大陸和美國之間將走入日趨深化的冷戰，其對全世界的威脅可能比新冠病毒疫情更令人擔憂。

薩克斯是在接受《英國廣播公司》(BBC)訪問時指出，中美兩國之間的敵意應歸咎於美國政府。薩克斯對BBC表示，當前的美國「分裂大於合作」，兩個超級大國之間的分歧將進一步加劇這一情況，美國也正試圖對中國大陸發起「新冷戰」。如此一來，那兩國關係就將不會恢復正常，還會陷入更大的爭議和危險。

報導說，薩克斯的說法正值大陸與美國緊張關係持續擴大，中美之間除了持續已久的貿易戰外，川普總統最近還簽署了法律，授權美國政府對大陸執行新疆政策官員進行制裁。川普甚至在受訪表示，大陸可能利用新冠病毒在國際間的傳播，以破壞其經濟對手們的競爭力。而具有強烈大陸官方色彩的企業如華為，則首先遭到美國的打壓。

有分析認為，川普對大陸的強硬立場很可能是他尋求總統競選連任的政治手段的一部分，至少美國前國家安全顧問波頓（John Bolton）在其新書中是持有此一觀點。

薩克斯認為，川普對華為的打壓絕不僅僅是出於安全考慮，美國已經失去在5G上的領先地位，而這項技術是未來數位經濟的重要組成部分。美國因此炮製出華為是全球性威脅的說法，，美國同時拉攏其盟友選邊，試圖破壞其他國家與華為的關係。

報導說，目前與大陸交惡的不僅僅是美國，近期與大陸發生邊境衝突的印度，已至少有20名印度士兵死亡，雖然雙方並未交火，但卻是大陸和印度之間近50年來最嚴重的暴力衝突。

薩克斯承認，中國大陸崛起讓其亞洲鄰國感到擔心，但大陸並未努力減少鄰國的擔憂。這方面大陸可以做得更多些，減輕周邊鄰國恐懼感的選擇權是在大陸手裡。

薩克斯說，如果大陸選擇合作（包括區域合作）、外交協商以及多邊主義，換句話說就是「軟實力」，因為大陸是一個非常強大的國家，那麼，亞洲則將擁有一個無限的光明未來。

(中時電子報)