GoShare 移動共享服務於今年初宣布即將進軍台南，引起許多粉絲敲碗期待。今(24)日官方終於宣布6 月 30 日將於府城正式啟動「GoShare 隨借隨還」服務！GoShare攜手台南市政府與 Powered by Gogoro Network (PBGN) 智慧電動車聯盟成員 — 宏佳騰智慧電車，採用 Gogoro 智慧雙輪與 Aeonmotor Ai-1 Comfort 車款混搭上路，把GoShare Blue 與智慧便捷的移動新選擇帶到台南街頭服務市民與觀光旅客。

在政府振興方案帶動下，在地觀光逐漸復甦， GoShare將於 6 月 30 日起送上台北、桃園、台南三地所有「GoShare 隨借隨還」服務車款均可享有的起跳價優惠；更將推出台南專屬美食地圖，嚴選超過 30 家最令人嚮往的道地美食、特色咖啡廳與風格旅宿，搭配 GoShare 用戶獨享的店家優惠，不論是喚醒兒時回憶的古早味，融入手作創意的新潮料理，或是充滿人文風情的生活空間，交給 GoShare 帶路，都能一次體驗！

(科技)