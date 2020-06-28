美國疾病管制暨預防中心（CDC）已將流鼻水、腹瀉、噁心等3種情形，列入新冠肺炎典型症狀。

感染新冠病毒後，每日的症狀變化。

新冠肺炎的可能症狀持續擴大，據英國《太陽報》（The Sun）引述美國地方媒體「OurCommunityNow」報導，美國CDC已在5月13日悄悄將鼻塞或流鼻水（Congestion or runny nose）、噁心或嘔吐（Nausea or vomiting），以及腹瀉（Diarrhea）等3種情形，列入新冠肺炎症狀。

CDC官網指出，感染新冠病毒2至14天後，患者可能出現輕症到嚴重不等程度的症狀。

CDC也指出，官網所列出的情形，尚未包含所有可能的新冠症狀，CDC未來將持續更新。

今年初，新冠肺炎疫情初蔓延全球時，美CDC官網僅列出乾咳及發燒為官方認證的可能症狀。隨著全球各地通報病例顯著增加，4月，CDC再增列呼吸急促或呼吸困難、疲憊、肌肉痠痛、頭痛、失去味覺或嗅覺、喉嚨痛等6大症狀。至今，美國官方認證的新冠典型症狀共11種。

(中時電子報)