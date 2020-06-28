截至27日，美國新冠肺炎確診病例已經超過250萬例。

美國陸續解封後，新冠肺炎疫情持續反撲，至今已有逾250萬人確診，包括人口稠密的佛羅里達州在內等5個州，單日新增病例再破紀錄，至少12州已經暫緩進一步解封計畫，美國傳染病專家佛奇親自向民眾拜託，「遠離群眾、戴上口罩」。

路透社統計，截至昨（27）日，美國已有超過250萬人確診新冠肺炎，逾12.5萬人喪命，仍是目前全球疫情最嚴重的國家。

周六上午，至少有5個州通報過去24小時新增確診病例再創新高，包括人口稠密的佛羅里達州，單日新增9,585例確診，亞利桑那州新增3,591例；另外，內華達州、南卡羅來納州、喬治亞州等分別新增1,099、1,604、1,990例。

另據美國有線電視新聞網（CNN）報導，因應解封後疫情反撲，全美已有12個州暫緩執行進一步解封計畫，包括德州、華盛頓州、佛羅里達州、亞利桑那州、阿肯色州、德拉瓦州、愛達荷州、路易斯安那州、緬因州、內華達州、新墨西哥州，以及北卡羅萊納州。

先前一直急於解封、5月就允許酒吧開始營業的德州州長艾波特（Greg Abbott）26日坦言，他太早讓酒吧開始營業了。

美國上周五新增逾4萬例確診病例，創下疫情以來單日新紀錄，美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）當天表示，美國政府現階段進行的追蹤以及隔離政策並未奏效，一部分原因在於無症狀患者感染嚴重。

佛奇接受美媒CNBC採訪時呼籲民眾，「看在老天的份上，拜託遠離群眾、戴上口罩。」他說，新冠新增病例主要集中在美國西部及南部，他警告，「很快」就會看到死亡案例。

(中時電子報)