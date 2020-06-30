金屬機殼廠可成（2474）召開股東常會，順利通過每股10元的盈餘分配案，董事長洪水樹首度鬆口，不排除併購的擴張機會，車用、醫療為相對感興趣的領域，至於下半年，雖然新冠肺炎疫情帶來的變數仍多，但主要產品需求不錯，可成審慎樂觀以待。

根據可成的合併資產負債表，截至今年第一季底為止，可成的現金及約當現金部位突破千億元，達1,179億元，可成確立不排除併購的立場之後，以可成的資金狀況來說，極有本錢進行併購。

可成成立以來一直專注於本業，在擴張上維持相對保守的路線，僅些微投資過生技醫療產業，電子業也僅短暫投資過軟板廠嘉聯益（6153）、長年持有NB軸承廠鑫禾（4999）10％股權，為了尋求新的成長動能，洪水樹首度鬆口，不排除併購或是投資，目前國內外均有案子在評估。

可成長年獲利穩健，若要持續成長，要看既有範圍之外的新領域，積極尋找併購、投資機會，洪水樹點名，車用、醫療領域相對感興趣，而洪水樹本身醫界出身，醫療相關投資容易水道渠成。

今年5月，市場盛傳大陸鴻海立訊擬與可成結盟，洪水樹也首度回應，到目前為止，可成沒有跟任何一家公司達成具體定案的內容，如果有一定會按照法律程序公告。

至於下半年景氣，洪水樹表示，筆電、平板需求不錯；手機產品要等大客戶新機發表之後，才能確定狀況，目前還不敢太樂觀。

面對新冠肺炎疫情以及中美貿易戰，洪水樹認為，全球供應鏈可能因此轉移、變化或是重組，5G、AI等新產品均會對全球科技產業造成巨大的影響。

可成2019年營收916億元、稅後淨利112.72億元，每股稅後盈餘14.63元，今日股東會通過配發現金股利10元，此為可成連續第五年發放2位數的現金股利，以可成目前股本計算，股息總額將達77億元。

(工商 )