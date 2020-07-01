索馬利蘭傳與台灣建交！外交部記者會最新說明。(圖/中時電子報 直播)

非洲國家索馬利蘭（Republic of Somaliland）今天傳出將與我國建交，當地媒體《索馬利蘭紀事報》（Somaliland Chronicle）報導，總統比希（HE Muse Bihi Abdi）將派遣代表駐台。外交部將舉行新聞記者會，由部長吳釗燮主持說明。

《索馬利蘭紀事報》報導，索馬利蘭與台灣的關係已經發展了一段時間，其中包括台灣政府代表團和外交與國際合作部長對東亞國家的高級別訪問，雙方在能力建設及其他技術領域已有合作。雖然索馬利蘭派駐台灣代表的人選還沒確定，但可以肯定的將會是索國外交團隊的一員。

外交部長吳釗燮將主持今天下午的記者會，說明索馬利蘭議題，傳出預計將會宣布台索互設辦事處，並互派代表事宜。

吳釗燮今宣布，中華民國政府將與索馬利來互設官方代表處。吳釗燮說明，與索馬利蘭官方從去年年底就與索馬利蘭接觸，2月就邀索方部長來台，我方也有派代表團赴索馬利蘭。吳釗燮強調，索國礦藏資源豐富，或許建立代表處後，雙方互利互惠關係將有所提升。

(中時電子報)