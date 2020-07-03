美國新冠肺炎病例激增

川普政府2018年解散國家安全會議（NSC）大流行病因應辦公室，如今在面對新冠肺炎疫情衝擊，表現得荒腔走板後，正打算在國務院下重設類似的辦公室。

據CNN新聞網3日報導，一名川普政府高層官員透露，美國國安會周四舉行了跨部門會議，討論有關大流行病因應辦公室的計畫。

然而，就在官員討論相關細節和提案，好讓美國總統川普批准之際，卻引發衛生專家和前官員的批評。其中有些人質疑，這新單位會設在國務院，而不是國安會下，是不是單純只是為了要和歐巴馬政府做出區隔。

前官員說，要是川普當初不動手，保有原本的辦公室，而不是在疫情猖獗時，複製原有的辦公室，政府就能在因應新冠肺炎疫情上有較好的準備。美國周三再度刷新紀錄，新冠肺炎新增病例破5萬。這些前官員說，要是原本的辦公室還在，「絕對能」更迅速有效地疫情。在新冠肺炎疫情摧殘下，如今已有超過12.5萬人喪生。

另一方面，衛生專家說，在因應新冠肺炎大流行上，美國國務院需要扮演關鍵角色，但主要的協調作業，還是需要白宮來主導。而有些人質疑，這新辦公室可能影響美國國際開發總署（U.S. Agency for International Development, USAID），並搶食經費與資源，進一步傷害全球衛生工作的努力。

歐巴政府時期的國土安全顧問摩娜可（Lisa Monaco）說，當初會刻意把大流行病因應辦公室設在國安會下，是因為要取得跨部門的政策提案，並提供總統建議。由於像伊波拉病毒流行病，還有新冠肺炎大流行病出現時，需要政府全體動員，迅速因應，並由總統速速下決策，還有所有的機構跨部門協調。

(中時電子報)