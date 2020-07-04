哈利王子與妻子梅根年初拋下震撼彈，在無事先與皇室通知下自行宣布退出資深皇室成員身分，引起白金漢宮軒然大波；不過在女王與幕僚討論後，決定「放手」讓她們卸下皇室身分，但自創品牌「薩塞克斯皇室」必須不得使用「皇室」兩字。據外媒指出，梅根哈利已遵循當時協議，向官方通報放棄使用「薩塞克斯皇室」，除了撤銷基金會公司註冊之外，並專注於生態旅遊新事業「Travalyst」。

據《每日郵報》指出，梅根哈利已向英國公司註冊處及慈善機構委員會提交文件，撤銷「薩塞克斯皇室」慈善基金會的公司註冊，該基金會亦進入清償債務程序，他們也將專注由哈利領導的「Travalyst」新生態旅業機構，預期協助旅遊業度過新冠疫情難關。

一名知情人士向《新聞周刊》透露，薩塞克斯公爵及其夫人將遵守先前協議，不再使用「薩塞克斯皇室」（Sussex Royal），旗下的基金會也即將撤銷註冊，正式進入清償債務程序。雖然梅根哈利夫婦同意遵守協議，但先前也曾反嗆，國際間無論是英國政府，或女王本人都不擁有「皇家」這詞，但他們已沒打算在任何地方使用。

報導指出，未來哈利梅根夫婦將專注於新生態旅遊機構「Travalyst」，稱該公司將與Visa以及Booking.com與Skyscanner等旅遊網站合作，幫助旅客更容易挑選低碳且對當地有益的旅遊方案。

(中時電子報)