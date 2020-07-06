內蒙古巴彥淖爾市昨（5日）傍晚通報最新消息，一名4日疑似感染鼠疫的患者收治住院後，經由專家會診後確診，故發布三級預警通告，預警時間將持續到2020年底。
綜合陸媒報導，巴彥淖爾市的烏拉特中旗溫更鎮醫院，4日時通報一位牧民疑似感染腺鼠疫，他在發病前曾在鼠疫的疫源地內活動。內蒙古衛生健康委員會經相關單位要求後，決定發布三級預警訊息，即日起立刻進入預警期；除了霍亂之外，腺鼠疫是大陸境內唯一的甲類傳染病，消息曝光之後也讓民眾相當擔心。
有專家指出，鼠疫可分為肺炎鼠疫、敗血性鼠疫和淋巴腺鼠疫，其中淋巴腺鼠疫是細菌經由蚊蟲叮咬或傷口進入人體，引起淋巴腺腫脹、疼痛；如不治療，最快約一周就可能會死亡，死亡率約為3至6成。
大陸網友紛紛對此表示「2020年的目標：活著」、「今年太魔幻了」、「2020啊，註定不平凡的一年」「內蒙古是自然疫區，有鼠疫政府知道，而且防治了很多年」、「今年1月才完的鼠疫，現在居然又有了」、「內蒙每年都有幾個，很有經驗」、「又是新冠，又是猪瘟，又是鼠疫，日子難過」、「不要碰土撥鼠，可愛都是幻想出來的」。
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(中時電子報)
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