1名教師為了幫助高中生建立完善的性愛觀念，他要求學生在課程上每人自帶1條香蕉，自己則會為整班同學準備1個保險套，並在課堂上完整示範如何戴上保險套。未料消息傳出後，許多恐龍家中紛紛打電話到校，表示會大幅增加高中生被強暴的危險性，要求更換教學內容，網友紛紛為此名老師打抱不平，認為現今家長怎麼還會有這般傳統思維，大嘆真是可惜1位好老師的教學內容了！

此名教師所任職的學校是男女混校，他認為與其灌輸學生男女授授不親等傳統觀念，倒不如教導正確的性知識，他在1天上課時，便要求學生下次上課時，每人要自帶1根香蕉，自己則會自掏腰包送給整班同學每人1個保險套，目的是為了教導學生如何為男生的GG套上安全網，讓男女2人若有1天按耐不住能有措施保護自己，然而此番好意的教學內容，卻在學生熱情向家中爸媽分享後得知，隔天學校接到數多通的檢舉電話，要求這名教師不得教學這樣的內容，必須立即改換教材。

老師為了飯碗，只能無奈妥協，事後將此事紓發PO文在臉書上，卻讓網友鄉民大為讚賞，還紛紛替這位老師打抱不平，認為現在的家長實在太恐龍了！也有網友認為，老師是專業耶，那為什麼這些恐龍家長不自己來教，要等到成家時，還一直催促怎麼還不生小孩，網友覺得應該為這位老師頒上師鐸獎，部份網友還酸文表達，不要到時真的做了！才緊張為什麼會中獎。

(中時電子報)