為了好酒超霸氣！日前大陸一名男子，前往合肥高鐵站搭車，卻被站務人員攔下，因為他身上有一瓶開過的茅台酒，根據規定，如果攜帶「開封過的酒」是不能乘坐高鐵，但這瓶茅台價值不斐，男子捨不得丟掉，竟一口氣豪飲喝光光。

這名謝姓男子，是浙江東陽衢州商會會長，當時他與朋友剛聚完餐，這瓶價值4000人民幣（約台幣1萬6648元）的茅台，才打開喝了一杯，整瓶幾乎還是滿的，丟掉實在可惜，因此謝男決定一口氣喝光，不僅因為茅台價格「豪氣」，謝男舉動也瞬間爆紅。

謝男喝光昂貴茅台酒(圖片取自/微博)

根據外媒報導，謝男表示當下其實覺得很尷尬，因為跟朋友聚餐時開這瓶酒，但下午要返回浙江，所以只喝一杯就不喝了，「臨走時候朋友讓我帶著，沒想到在高鐵站過安檢時被攔下了」，謝男花半小時喝光茅台，瞬間喝光也讓大家擔心他的狀況。

但謝男灌完整瓶茅台，仍舊相當清醒，他說自己在高鐵上也沒睡覺，一直用手機下象棋，可見酒量相當好，更講出讓他爆紅的金句，「雖然只是乾喝，沒有下酒菜，但是這些年的人生經歷，就是最好的下酒菜，那天喝下的不僅是酒，更是人生」。

(中時電子報)